L’on. Cera verso il tris: “Sento ancora la voglia di portare avanti gli interessi della Capitanata”

All’ufficializzazione della sua candidatura alla Camera dei Deputati, l’on. Angelo Cera ha affidato a Facebook le sue riflessioni e la sua soddisfazione per come si è conclusa, a livello personale, la sua battaglia politica: “Non era mia intenzione mortificare nessuno. Ho accettato l’invito di chi mi voleva in campo. Ma non potevo farne a meno, sento ancora la voglia di portare avanti gli interessi di una Terra, quella di Capitanata, mortificata e martoriata da tempo, sperando di dar voce a chi oggi non è ha. È un appello che rivolgo a voi, ma anche a tutte quelle forze sociali e politiche che si battono per gli interessi della gente comune.

Il segretario provinciale dell’UdC e candidato di Noi con l’Italia ha aggiunto e concluso: “Mi onorerò di essere candidato nel collegio uninominale di San Severo e al n. 1 nel collegio plurinominale Foggia-Bat nelle liste di Noi con l’Italia-UdC. Ringrazio prima di tutto i miei amici di sempre Lorenzo Cesa e Salvatore Ruggeri, le donne e gli uomini dell’UDC di capitanata e delle forze politiche di centrodestra che mi hanno scelto. Nella lista plurinominale mi affiancheranno Gabriella Carlucci, Paolo Soccorso Dell'Erba e Maura Di Salvia. Adesso si inizia davvero!”