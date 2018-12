Marasco svela "assunzioni e promozioni elettorali in Amgas ed Amiu": "C'è pure la sorella del consigliere Cassitti"

"La campagna elettorale si avvicina e iniziano le manovre per acquisire o consolidare pacchetti di voti clientelari. Il campo scelto per coltivare questo orticello elettorale è quello delle aziende partecipate dove si programmano assunzioni (Amiu) e si deliberano promozioni (Amgas SpA e AM Service)". Il duro j'accuse al Comune di Foggia e alle sue aziende è del capogruppo del Pd in consiglio, Augusto Marasco.

"Società costantemente alle prese con problemi finanziari, come sanno bene i cittadini, in cui, magicamente, si trovano risorse finanziarie da investire nelle piante organiche e non nelle attività" continua l'esponente dem, per il quale "il più eclatante dei casi è la promozione, in Amgas SpA, della sorella del consigliere comunale Saverio Cassitti, entrato in Consiglio con la pettorina della minoranza poi sostituita con la divisa della maggioranza per ottenere prebende. A questo serviva l'emersione dalla crisi finanziaria della società?" si domanda Marasco.

"Una società, detto per inciso - continua - che non riesce a trovare un partner finanziario nonostante il risanamento, evidentemente a causa della mancanza di fiducia in chi la gestisce e nell'azionista. Non sappiamo se il sindaco e/o il dirigente comunale che si occupa delle aziende partecipate siano a conoscenza di questi atti di gestione del personale. Ad entrambi suggeriamo di informarsi, di evitare che si proceda oltre, sollecitando la revoca delle delibere di CdA, e di inviare tutti gli atti alla Corte dei Conti per una verifica di legittimità e sostenibilità finanziaria.

L'unico obiettivo plausibile da perseguire è migliorare la qualità ed incrementare la quantità dei servizi offerti ai foggiani. Non è fare assunzioni e promozioni" conclude il consigliere Pd.