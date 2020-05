"Al lavoro per la città". Alessandro Marzocco è coordinatore di Gioventù nazionale Foggia: "Voce ai giovani"

Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, continua a consolidarsi e strutturarsi nel territorio della Capitanata. All’avvocato Alessandro Marzocco, neo coordinatore di Gioventù nazionale Foggia, il compito di impegnarsi nell’organizzazione del movimento giovanile nel capoluogo foggiano.

“Ringrazio, innanzitutto, il coordinatore provinciale Mario Giampietro per la fiducia accordatami con questa nomina e sono certo che assieme svolgeremo un proficuo lavoro per il nostro territorio. Sono consapevole che la passione politica vada intesa innanzitutto come un servizio alla comunità; sarà mia premura, quindi, ideare ed organizzare iniziative che abbiano a cuore la mia città, Foggia, e le sue problematiche, valorizzando, al tempo stesso, tutti le potenzialità che ci offre”.

“Lo considero un incarico di grande responsabilità, che mi sprona a mettermi in gioco diffondendo e difendendo le idee ed i programmi promossi da Fratelli d’Italia e dal suo movimento giovanile, con particolare attenzione ai valori cattolici in cui mi riconosco e che ho sempre difeso”, sottolinea il neo coordinatore giovanile del capoluogo foggiano. “Il mio compito - conclude Marzocco – sarà quello di dar particolare attenzione ai giovani, dando voce alle loro istanze, con l’obiettivo di coinvolgere tutti coloro che vorranno impegnarsi in prima persona al fine di poter fornire un miglior servizio alla comunità cittadina”.