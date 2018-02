Cerignolani pazzi per Di Battista: “Uniti siamo forti, anche se cercano di dividerci”

Alessandro Di Battista, giunto in camper a Cerignola per il tour ‘Il futuro in programma’, ha infiammato la piazza stracolma di gente non risparmiando, ancora una volta, critiche da destra a sinistra, “che non esistono più”. “E’ dovere nostro alzare la testa, il cittadino è il datore di lavoro del politico e dovrebbe farsi rispettare” il monito lanciato dall’esponente del Movimento 5 Stelle.

“Si è fatto un clamore incredibile in questa settimana - ha continuato - su qualcuno dei 5 Stelle che non ha restituito ciò che aveva promesso di restituire ed oggi viene fuori un’inchiesta che fa capire come funziona il sistema della camorra e dei rifiuti. Le persone muoiono per la corruzione, ci stiamo ammalando di cancro a causa della corruzione perché corrompendo un politico vengono nascosti i rifiuti tossici che ci fanno ammalare. Uniti siamo forti, anche se cercano di distrarci, di dividerci. Ognuno di noi - ha concluso Di Battista - è obbligato a diventare strumento di controinformazione, a dedicarsi alle politica, a professare legalità, a tentare di insegnare al proprio figlio non ad essere furbo, ma ad essere bravo e ad alzare la testa. Sventurato è un Paese che potrebbe avere tutto e si accontenta di bonus e mancette quando uniti, come popolo sovrano, saremmo capaci di ottenere e rivendicare diritti”.

Per Di Battista “questo paese deve campare solo di turismo, enogastronomia e cultura: “Ma gli stranieri conoscono le bellezze della Puglia, il Gargano, Vieste, Peschici, le meraviglie che vi mangiate e che mi regalate sempre in grandi quantità?” Che vi ha spinto oggi a venire qua? “La voglia di cambiare” si sente urlare dal pubblico. Simpatico il siparietto con un cittadino di Stornarella. “Ma dov’è?”. "Grazie Cerignola, io ce la metterò tutta" con tanto di selfie finale con i candidati sotto una pioggia di applausi.