Via Imperiale è più 'verde': il M5S dona (e pianta) un nuovo albero alla città

Un nuovo albero è presente in via Imperiale, a Foggia.

È quello piantumato questa mattina, 17 novembre, dai rappresentanti e attivisti del Movimento 5 Stelle, nell'ambito della manifestazione 'Alberi per il Futuro'. L'iniziativa vuole essere un'azione concreta per migliorare il posto in cui viviamo e salvaguardare l'ambiente che ci circonda. Nel complesso, sono oltre 100 i Comuni in tutta Italia che hanno aderito al progetto.