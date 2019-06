Agricoltura, Regione Puglia rischia di perdere 171 milioni di euro di fondi europei. M5S all'attacco: "Dilettanti"

“La Regione Puglia rischia di perdere 171 milioni di euro di fondi europei destinati al comparto agricolo. Questo dimostra il dilettantismo con il quale l’amministrazione Emiliano affronta i problemi dei cittadini. I fondi europei sono risorse messe a disposizione di enti locali, imprese, università, centri di ricerche e semplici cittadini. Sprecarli è inaccettabile. Già in passato avevamo presentato delle interrogazioni alla Commissione europea denunciando l’immobilismo della Regione Puglia. Al Parlamento europeo vigileremo affinché nessun centesimo dei cittadini pugliesi venga sprecato e lavoreremo per cambiare alcune regole frutto di eccesso di burocrazia, che ne impediscono l’erogazione”, così in una nota i tre europarlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle Rosa D’Amato, Mario Furore e Chiara Gemma.