Gatta e Bordo, manifesti elettorali in spazi non consentiti. Potere al Popolo: “Dovreste dare l’esempio”

Potere al Popolo furiosa con i candidati del PD e di Forza Italia, l’on. Michele Bordo e il consigliere regionale l’avv. Giandiego Gatta. Scrive il movimento sipontino di sinistra: “Leggiamo i vostri comunicati in cui vi dichiarate sempre a difesa della legalità e delle istituzioni. Purtroppo, all'atto pratico, non lo siete visto il comportamento scorretto dei vostri partiti e coalizioni nella gestione e nell’uso degli spazi elettorali”

Scrivono gli esponenti locali di Potere al Popolo: "In questi giorni, entrambi state monopol izzando tali spazi, occupando, non solo quelli che vi spettano ma utilizzando in modo illecito ed irrispettoso anche gli spazi riservati agli altri candidati e partiti dimostrando così una scarsa sensibilità democratica. Vi chiediamo, pertanto, di rispettare gli spazi elettorali, dando pe r primi l’esempio ed inviando, magari, i vostri attacchini a coprire o ad eliminare i manifesti elettorali abusivamente affissi, rispettando in tal modo le regole”

