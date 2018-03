Gino Lisa, De Leonardis interroga Emiliano-Nunziante: "Cosa riserva il futuro allo scalo foggiano?"

Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis ha presentato oggi all’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Antonio Nunziante e al presidente Michele Emiliano un’interrogazione urgente per spiegare, non solo a lui “ma anche e soprattutto alla comunità foggiana e pugliese, come l’attuale esecutivo intende procedere, e con quale tempistica, per assicurare finalmente l’inizio dei lavori di adeguamento infrastrutturale dello scalo civile ‘Gino Lisa’ di Foggia, sia relativi alla nuova destinazione come sede regionale della Protezione Civile, che per l’allungamento della pista. Illustrando gli ostacoli e le difficoltà che si stanno eventualmente incontrando, e quanto invece concretamente fatto”.

Il primo finanziamento per i lavori di allungamento della pista risale infatti all’ormai lontano 2011, e De Leonardis nell’interrogazione ha ricordato sommariamente i passaggi più controversi e contraddittori di una vicenda ormai oltre i limiti del grottesco. In parallelo, “il 3 ottobre 2017 un atto di indirizzo della Giunta regionale ha indicato il ‘Gino Lisa’ come sede operativa della Protezione Civile regionale, scelta dettata anche e soprattutto dalla necessità di poter utilizzare i 14 milioni di finanziamento ancora disponibili senza correre il rischio di infrazioni” ha continuato, “ma non è stata fornita ulteriore spiegazione su tempistica e modalità della nuova iniziativa. Il 14 dicembre 2017 si è svolto un sopralluogo presso lo scalo foggiano, con tecnici della Protezione Civile e della struttura tecnica regionale; successivamente, in occasione della discussione in aula del Bilancio di Previsione 2018, sono stati stanziati 150mila euro per ‘elaborare gli studi funzionali all’allungamento della pista dell’aeroporto foggiano’. E da allora, non si hanno più notizie né sulla pubblicazione del bando per l’allungamento della pista, né sui lavori necessari per l’adeguamento dello scalo foggiano a sede regionale della Protezione Civile” le sue considerazioni. Da qui l’interrogazione, mirata a fare luce sull’attuale situazione, e capire cosa riserva il futuro allo scalo foggiano”.