Piovono denunce, Vigiano passa al contrattacco: “Querelo l’assessore Roberto per diffamazione aggravata”

Antonio Vigiano respinge le accuse avanzate nei suoi confronti dall’assessore Erminia Roberto (“Questa mattina entrambi (Melfitani), ai quali pure era stata comunicata da tempo la procedura attivata dall’Amministrazione comunale, si sono presentati presso i nostri uffici e polemicamente hanno abbandonato lì due cani”) e passa al contrattacco: “Ciò posto e considerato che l'imbarazzante assessore Erminia Roberto ha inteso riferire alla stampa che l'esponente si è reso autore di un episodio da lei ritenuto gravissimo e considerato che ha già preannunciato una querela nei miei confronti, anch'io le preannuncio una querela per diffamazione aggravata, in quanto non può lanciare determinate invettive, screditando altresì il mio ruolo istituzionale, ad libitum”

Antonio Vigiano inoltre spiega la sua posizione sull’episodio avvenuto in via Fuiani: “Sembra quasi un accanimento terapeutico nei confronti del vicesindaco e assessore ai servizi sociali Erminia Roberto, ma così non è! Questa mattina sono stato contattato dalla presidente dell'associazione ‘Guerrieri con la Coda’ Annarita Melfitani, in quanto la stessa conosce bene la mia sensibilità verso gli animali, e mi sono recato all'esterno dell'assessorato di via Fuiani per raccogliere la sua denuncia, tra l'altro dalla stessa riferita dalle pagine di FoggiaToday. Raccolta la sua denuncia sono andato via per raggiungere la mia commissione consiliare, ragion per cui né sono stato il promotore, né ho partecipato alla consegna, legittima o illegittima che sia, dei due cani in assessorato da parte della Melfitani.

E conclude: “Ritengo che sia prerogativa di un consigliere comunale raccogliere le denunce, giuste o sbagliate che siano, che pervengono dai cittadini, per di più se fatte, come nel caso di specie, dal presidente di un’associazione animalista che realmente ha a cuore i problemi degli amici a quattro zampe”