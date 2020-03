Coronavirus mette in ginocchio le famiglie foggiane, Forza Italia sostiene il 'Banco Alimentare': "Insieme ce la faremo!

Forza Italia sostiene il Banco Alimentare in favore dei foggiani messi in ginocchio dal Coronavirus. Il momento che stiamo vivendo non è affatto facile e non lo sarà neanche quello futuro in cui agli effetti di questa lotta al Coronavirus si affiancheranno quelli della crisi economica di tante famiglie foggiane.

Nell’attesa che il governo metta in atto una serie di iniziative legislative volte alla salvaguardia economico-sociale di tanti cittadini, Forza Italia, con gli assessori Antonio Bove e Sonia Ruscillo, il Segretario provinciale Raffaele di Mauro, il capogruppo Consalvo di Pasqua e i coordinatori cittadini Dario Iacovangelo e Pasquale Rignanese, vuol dare un piccolo segno di vicinanza ai propri concittadini con una donazione al “Banco Alimentare di Foggia” che sarà poi usata per l’acquisto di generali alimentari di prima necessità da fornire alle famiglie foggiane indigenti o in momentanea difficoltà.

“Una donazione - dichiarano unanimemente - che facciamo con il cuore, un piccolo gesto per noi ma grande per chi riceve, perché vogliamo essere vicini ai tanti foggiani che avranno bisogno di aiuto, perché è nei momenti di bisogno che ci si deve dimostrare uniti più che mai. Insieme ce la faremo!”