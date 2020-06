Spesa organizzata e in sicurezza: ecco i negozi che fanno per te

I quasi due mesi di quarantena e le norme di distanziamento sociale rese necessarie dall’esigenza di contenere la diffusione del virus hanno avuto e continueranno ad avere un enorme impatto sulla nostra vita di tutti i giorni, sulle nostre abitudini e sui nostri comportamenti.

Pensiamo per esempio alla spesa: le lunghe code negli scorsi mesi, le misure precauzionali implementate dai supermercati per tutelare la nostra sicurezza e quella altrui e gli ingressi scaglionati dell’utenza, hanno cambiato la nostra percezione di questa operazione.

Abbiamo imparato infatti a organizzare meglio la spesa, così da non perdere troppo tempo cercando tra gli scaffali i prodotti appuntati sulla nostra lista. Ma soprattutto i nostri acquisti, con il passare del tempo, sono diventati sempre più razionali ed efficienti, tesi a evitare sprechi, comprando solo quel che ci serviva.

Siamo riusciti, in altre parole, a prenderci una pausa in un mondo che corre, ponderando le nostre scelte sulle esigenze reali, ritagliandoci tutto il tempo che ci serve per mettere in atto questa operazione.

Questa è la filosofia di Carni e Affini, un’azienda familiare con alle spalle una storia di relazioni con il territorio, di fiducia reciproca costruita negli anni con il cliente, di attenzione nella selezione dei prodotti proposti sugli scaffali e coraggio, nel sapersi innovare per stare al passo con i tempi.

I nove punti vendita a Foggia di Carni e Affini sono infatti coerenti con questo credo aziendale, con questi valori che si riflettono nell’arredamento interno delle location, nella passione e professionalità del personale sempre pronto a consigliare e guidare il cliente nell’acquisto e, ovviamente, nella qualità dell’assortimento proposto.

Il punto di forza dei negozi di Carni e Affini, sono chiaramente le carni: non solo per la grande varietà dei tagli – selezionati dai migliori fornitori locali – presenti nei reparti di macelleria, ma anche per la passione e l’esperienza del personale.

Ma non c'è solo carne: al banco salumeria troviamo Eccellenze gastronomiche del territorio e, sugli scaffali, un'attenta selezione di prodotti. In Carni e Affini il cliente è al centro: il punto vendita è creato per rendere l'esperienza d'acquisto piacevole ed efficace, è un circuito a misura di quartiere nel quale i prodotti proposti rispecchiano le richieste del consumatore.

Nove negozi in cui respirare un aria famigliare e rilassata, in cui riscoprire il piacere di fare la spesa, in cui imparare e prendersi tutto il tempo che serve per soddisfare appieno le proprie esigenze e fare una spesa razionale, efficace e qualitativa.