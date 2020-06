Sicurezza in auto per i bimbi: i dispositivi anti-abbandono e la legge Salva Bebè

Quello della sicurezza è un tema molto caro alla maggior parte delle persone, in particolare se riguarda le persone care.

A maggior ragione se si tratta dei propri figli: qualsiasi attenzione o precauzione possa contribuire a mantenere la loro salute e il loro benessere ai massimi livelli, viene accettata di buon grado e messa in atto con grande sollecitudine, si tratti di iniziative personali o di obblighi di legge.

Tra queste ultime rientra la legge n°117 del 1 ottobre 2018, denominata “Salva Bebè”, recante "l’introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi".

La sopracitata disposizione è volta ad arginare i drammatici casi di black out mentale dovuti all’amnesia dissociativa. Questa patologia, infatti, provoca veri e propri vuoti di memoria transitori, che portano a dimenticare totalmente un pezzo di vita, limitato ad un determinato lasso di tempo. Le cause sono varie, ma solitamente le più comuni sono da individuare in momenti di stress, tensione, stanchezza fisica e mentale e traumi.

Ecco perché, a partire dal 6 marzo 2020, è diventato obbligatorio, per chiunque trasporti bambini di età inferiore ai 4 anni, munirsi di dispositivi anti-abbandono. Il mancato adeguamento alle disposizioni di legge fa incorrere in multe che vanno da un minimo di € 83 ad un massimo di € 333, nonché nella decurtazione di 5 punti dalla patente.

I dispositivi anti-abbandono sono disponibili presso vari esercizi commerciali, sia online che presso negozi fisici; tra questi ovviamente, si annoverano le farmacie.

La Farmacia Santa Rita del Dr. Vassalli, punto di riferimento di Foggia, propone un dispositivo universale, adattabile sia a seggiolini nuovi che a quelli già presenti sul mercato, senza alterarne le prestazioni di sicurezza: Chicco BebèCare Easy-Tech.

Un alleato intelligente e pratico che mette la tecnologia a disposizione dei genitori.

Chicco BebèCare Easy-Tech è il primo dispositivo che, oltre all’autocertificazione, ha ottenuto un certificato di conformità rilasciato da un autorevole laboratorio terzo specializzato in Sicurezza Auto, riconosciuto internazionalmente da autorità di Omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini.

L’utilizzo del sistema è molto semplice e la sua impostazione richiede solo pochi minuti; il dispositivo si aggancia con facilità allo spallaccio del seggiolino o alla cintura di sicurezza dell’auto, mentre per quanto riguarda la connessione è completamente automatica: dopo la prima installazione, basta chiudere il dispositivo.

Chicco BebèCare Easy-Tech funziona tramite App: una volta scaricata, è sufficiente seguire le indicazioni per collegare smartphone e dispositivo.

Grazie a 2 diversi livelli di allarme, il dispositivo offre la giusta sicurezza al bambino.

Livello di allarme 0: se il conducente si allontana dall'auto con lo smartphone, lasciando il bimbo a bordo, Chicco BebèCare invia una prima notifica sullo smartphone.

Livello di allarme 1: Dall'arrivo della notifica, si hanno 3 minuti di tempo prima che arrivi l'avviso di primo livello di tipo visivo e acustico, silenziabile entro 40 secondi

Livello di allarme 2: Nel caso in cui l'avviso di primo livello non venga silenziato, partiranno automaticamente gli SMS di allarme ai numeri di emergenza

Uno strumento pratico e intuitivo per assicurare sicurezza ai bimbi e serenità ai genitori.

La Farmacia Santa Rita vuole, però, supportare i propri clienti in maniera completa, per poterne garantire il benessere.

Oltre ad offrire farmaci, prodotti da banco, di parafarmacia e per celiaci al miglior prezzo possibile, la Farmacia esegue una serie di test, esami e controlli utili per la prevenzione e il mantenimento dello stato di buona salute, risolvendo i dubbi in merito in maniera rapida ed efficiente.

Sono disponibili: esame ECG, holter cardiaco, holter pressorio, colesterolo totale e glicemia, colesterolo totale e HDL, emoglobina glicata, test di gravidanza, incompatibilità alimentari, misurazione PCR, profilo lipidico completo, analisi del PSA.

Inoltre, presso la Farmacia Santa Rita si effettuano noleggi, per poter soddisfare tutte le esigenze: sedie a rotelle, stampelle e bombole sono messe a disposizione per i casi in cui se ne abbia urgente necessità; inoltre, è possibile noleggiare anche tiralatte e bilance pesa bebè, molto utili per i neogenitori.

A tutto questo, si affiancano professionalità e disponibilità del personale, che con gentilezza e cortesia, cercherà sempre di aiutare i clienti al meglio delle proprie possibilità. L’obiettivo è quello di creare un rapporto di fiducia e stima, così da poter far sentire a proprio agio gli utenti e accoglierli in un ambiente piacevole.

