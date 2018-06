Dalle piccole ricettività alle aziende agricole: ecco due bandi presentati dal Gal Meridaunia

Continuano gli incontri dello staff del GAL Meridaunia nei 30 Comuni dei Monti Dauni per presentare i due BANDI del Piano di Azione Locale in via di pubblicazione.

Si tratta di un bando sulla piccola ricettività (affittacamere, B&B, albergo diffuso) con destinatari microimprese e piccole imprese, nonché persone fisiche delle zone rurali e agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata.

E poi c'è il bando per interventi di miglioramento per le aziende agricole, destinato a imprese agricole con produzione standard che va da un minimo di 5mila a un massimo di 15mila euro.

Quattro le giornate di incontri, che partiranno lunedì 2 luglio con le tappe a Roseto Valfortore e Faeto. Martedì 3 luglio appuntamento a Castelluccio dei Sauri e Celle di San Vito; seguiranno Troia e Orsara di Puglia mercoledì 4 luglio e Castelluccio Valmaggiore e Ascoli Satriano giovedì 5 luglio. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle ore17.30.