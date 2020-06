Foggia, riparte il mercato di Campagna Amica in tutta sicurezza

In via della Repubblica, nel pieno centro di Foggia, sorge Campagna Amica, il mercato coperto di Coldiretti. Un punto vendita nel quale il consumatore può acquistare e degustare i prodotti freschi a chilometro zero a prezzi vantaggiosi. Campagna Amica esalta la filiera corta, un prodotto fresco raccolto la sera viene portato al mercato e venduto al dettaglio. Dalla frutta alla verdura, passando per la carne e il pesce, fino ai formaggi e al vino, le eccellenze dell’agroalimentare della Capitanata sono a disposizione della clientela. E ora si è arricchito anche del reparto salumeria e macelleria che, la sera diventa una braceria.

Inoltre, il punto vendita consente al cliente di fare la spesa in tutta sicurezza: ogni tipo di assembramento è scongiurato grazie al controllo degli accessi, e al distanziamento tra i banchi. Inoltre, a ogni cliente vengono forniti i dispositivi di protezione come mascherine, guanti e gel sanificante.