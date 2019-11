Riparte il tour del Mammomobile: screening oncologici per la prevenzione del cancro al seno, in tutta la provincia di Foggia

Riparte il tour del "Mammomobile", il camper per gli screening oncologici itineranti dell'Asl che promuove la prevenzione del tumore alla mammella.

Dopo la sosta a Orsara di Puglia, il camper dell'Asl farà tappa in altri 17 comuni di tutta la provincia di Foggia, dai Monti Dauni fino al Gargano, per effettuare una mammografia gratuita alle donne che hanno ricevuto l'invito.

Si riparte domani a Deliceto, in piazza Belvedere.

Ecco tutte le altre tappe in programma: 16 novembre a Candela in piazza Plebiscito; 19 novembre a Rocchetta Sant'Antonio in piazza Aldo Moro; 20 novembre ad Ascoli Satriano in Piazza Giovanni Paolo II; il 21 novembre a Castelluccio dei Sauri in Piazza Madonna delle Grazie; il 22 novembre a Troia in Paizza Episcopio; il 23 novembre a Volturino in Largo La Piazza; il 23 novembre a Motta Montecorvino in Piazza della Libertà; il 26 novembre a Serracapriola in piazza Vittorio Emanuele III; il 27 novembre a San Paolo di Civitate in Largo San Paolo; il 28 novembre a Lesina in piazza A. Lombardi; il 29 novembre a Poggio Imperiale in Piazza Imperiale; il 3 dicembre a Cagnano Varano in Piazza D'Apolito 1; il 4 e 5 dicembre a San Nicandro Garganico in via M. Del Campo; il 6 e 7 dicembre ad Apricena al Palazzo Comunale; il 10 dicembre a Casalvecchio di Puglia il Largo S. M. delle Grazie; l'11 dicembre a Casalnuovo Monterotaro in Piazza Municipio.

Info: 800.185003 (Numero verde centro Screening Asl Fg) - 338.9365907 (Numero C.O.r.O. Asl Fg) - 800.905501 (Numero verde Regione Puglia)