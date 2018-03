Asl Foggia, avvisi pubblici per titoli e colloquio (di mobilità regionale ed extraregionale)

Si rende noto che l’ASL FG ha indetto: con delibera n. 343 del 24/2/2018 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed extra-regionale, di n.2 postI di Addetto Stampa, in Staff alla Direzione Generale nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale Addetto Stampa- cat.D.

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a “AZIENDA SANITARIA FOGGIA U.O. CONCORSI, ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO- VIALE FORTORE II TRAVERSA CITTADELLA DELL’ECONOMIA- 71121 FOGGIA”. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre, il 31 marzo 2018. Ulteriori requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando integrale dell’Avviso in oggetto pubblicato, unitamente allo schema di domanda, sul sito web aziendale www.sanità.puglia.it/web/asl-foggia Albo pretorio-sezione Avvisi e Concorsi.

Con delibera n. 352 del 24/2/2018 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed extra-regionale, di n.1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale- Coordinatore del sistema di vigilanza e sicurezza - Cat.D. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a “AZIENDA SANITARIA FOGGIA U.O. CONCORSI, ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO- VIALE FORTORE II TRAVERSA CITTADELLA DELL’ECONOMIA- 71121 FOGGIA”. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre, il 3 aprile 2018. Ulteriori requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando integrale dell’Avviso in oggetto pubblicato, unitamente allo schema di domanda , sul sito web aziendale www.sanità.puglia.it/web/asl-foggia Albo pretorio-sezione Avvisi e Concorsi.

Con delibera n. 337 del 24/2/2018 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed extra-regionale, di n.2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale- Ingegnere Gestionale- Cat.D. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a “AZIENDA SANITARIA FOGGIA U.O. CONCORSI, ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO- VIALE FORTORE II TRAVERSA CITTADELLA DELL’ECONOMIA- 71121 FOGGIA”. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 3 aprile 2018. Ulteriori requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando integrale dell’Avviso in oggetto pubblicato, unitamente allo schema di domanda, sul sito web aziendale www. sanità.puglia.it/web/asl-foggia Albo pretorio-sezione Avvisi e Concorsi.