11 novembre torna la grande produzione operistica del Teatro Umberto Giordano di Foggia. In scena la Fedora

Dopo l'Andrea Chenier e Giove a Pompei, l'11 novembre torna la grande produzione operistica del Teatro Umberto Giordano di Foggia, con la messa in scena della Fedora. Un modo, per il Comune di Foggia e L'assessorato alla Cultura, per continuare il processo di apertura e coinvolgimento del pubblico attraverso il riconoscimento del Teatro quale epicentro culturale ed artistico del territorio.

L’orchestra sinfonica del Conservatorio “Umberto Giordano” e il Coro Lirico Pugliese si uniscono ancora per rendere omaggio al grande compositore foggiano Umberto Giordano, con il coro diretto da Agostino Ruscillo e l’orchestra diretta da Ivo Lipanovic.

Fedora è opera in tre atti su libretto di Arturo Colautti tratta dal dramma di Victorien Sardou. La storia di Fedora si svolge sul finire del diciannovesimo secolo fra San Pietroburgo, Parigi e la Svizzera. Il fidanzato di Fedora, Vladimiro Andrejevich, viene tragicamente ucciso poco prima del matrimonio. La donna, in preda alla disperazione, denuncia tutti i parenti ma perde il controllo della situazione per colpa anche di un avverso destino.