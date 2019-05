Muoversi in bicicletta: tutti i benefici per la nostra salute

La bicicletta è il mezzo di trasporto più semplice da usare e veloce, soprattutto quando ci si sposta in città. Questo veicolo a due ruote è ecologico, e fa bene non solo all'ambiente circostante ma anche alla nostra salute.

In più, è economico perché, al contrario della macchina o del motorino, non comporta spese di carburante e, in più, ha dei costi di manutenzione estremamente bassi.

Detto questo, non resta che scoprire tutti i vantaggi del muoversi in bici.

Tutti i benefici e i vantaggi del muoversi in bicicletta

Prima di scoprire nello specifico quali sono i benefici di spostarsi in bicicletta, bisogna sottolineare che questo mezzo di trasporto è il preferito dagli italiani, che lo usano soprattutto in vacanza.

Ecco i benefici dell'andare in bicicletta:

1. Tonifica il corpo e mantiene in allenamento: è proprio vero che spostarsi in bicicletta è come andare in palestra, tonifica i muscoli delle gambe e dei glutei, e ci permette di tenere sotto controllo il peso; infatti, un'ora di pedalata in città fa bruciare circa 500 Kcal.

2. Fa bene all'umore: ebbene sì, andare in biciletta aiuta a rilassarsi e a scaricare le tensioni accumulate durante la giornata e ad abbassare i livelli di stress.

3. Protegge il sistema cardiovascolare: come tutti gli sport, anche la bicicletta ha enormi benefici sul nostro sistema cardiaco. Andare in bicicletta, quindi, aiuta a rafforzare il cuore e il sistema respiratorio.

4. Fa bene alle articolazioni: a differenza della corsa che a lungo andare può dare problemi alle articolazioni a causa dell'impatto con il suolo, la bicicletta non esercita nessun tipo di pressione a livello osseo e, di conseguenza, le articolazioni sono protette.

5. Mantiene giovani: andare costantemente in bicicletta fa bene al corpo e alla mente, e come ogni attività cardio allunga le aspettative di vita e mantiene giovani.

6. Fa bene all'ambiente: ultimo, ma non meno importante, è l'aspetto ecologico e ambientale. Muoversi in biciletta è utile per ridurre il traffico in città e fa bene all'ambiente perché nel nostro piccolo contribuiamo a ridurre le emissioni di gas.

Bike sharing a Foggia

La nostra città a partire dal 2011 ha investito nella mobilità ecosostenibile, dando vita a un sistema di bike sharing. Questo progetto è formato da circa un centinaio di biciclette pubbliche dislocate in varie zone della città; l'obiettivo? Favorire lo sviluppo e l'incremento della mobilità sostenibile per il bene della città di Foggia e dell'ambiente in generale.

Per avere informazioni sul servizio di noleggio bici a Foggia, potete consultare il sito Cicloamici Foggia, oppure la pagina Facebook dedicata.