Tutto quello che bisogna sapere sulla pressione gomme auto e dove farla a Foggia

Il controllo della pressione delle gomme dell’auto è un’operazione che rientra nelle cose da fare per prendersi cura della carrozzeria auto, spesso però trascurata da molti automobilisti. Una semplice procedura che dovrebbe essere eseguita periodicamente, almeno una volta al mese, e non solo quando si verificano eventi particolari come, ad esempio, un urto contro un marciapiedi; questo perché gli pneumatici tendono sempre a perdere pressione nel tempo.

Pressione pneumatici: perché è importante controllarla

Avere la corretta pressione degli pneumatici è, innanzitutto, importante per la nostra sicurezza. Con gomme sgonfie la vettura può, infatti, diventare difficile da controllare facendo assumere all’auto un’andatura ondivaga; inoltre aumenta lo spazio di frenata e c’è un maggior rischio di aquaplaning. E' fondamentale gonfiare le gomme alla giusta pressione; quando la gomma viene gonfiata troppo, si riduce la superficie di contatto con la strada rendendo instabile la marcia. Una scorretta pressione dello pneumatico porta, inoltre, ad un incremento dell’usura del battistrada. Con lo pneumatico sgonfio aumenta, infatti, la superficie a contatto con la strada. Anche una gomma troppo gonfia porta ad analoghi risultati con un incremento dell’usura della zona centrale del battistrada.

Qual è la giusta pressione delle gomme?

Per conoscere la pressione di gonfiaggio della propria autovettura è sufficiente consultare il manuale di utilizzo del veicolo. Inoltre, è bene sapere che molte automobili riportano le esatte pressioni anche nella parte interna del tappo del carburante.

Il controllo va eseguito a gomme fredde, poiché il calore provoca un leggero aumento della pressione delle gomme. In conclusione ricordiamo che sulle vetture è ormai obbligatorio da diversi anni il sensore di pressione sullo pneumatico; è quindi importante non sottovalutare eventuali messaggi di avviso sul quadro strumenti.

Non dimenticate, infine, di controllare la pressione anche della ruota di scorta, almeno una volta l’anno.

