I migliori coprisella per scooter

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei migliori accessori per scooter e dopo esserci occupati di bauletti, caschi e teli protettivi, scopriamo oggi quali sono i più interessanti coprisella sul mercato.

Prodotti pensati per proteggere selle di scooter e maxiscooter da pioggia, polvere, raggi UV, graffi e tagli. Modelli installabili facilmente, adatti alla maggior parte degli scooter e acquistabili a partire da 6 euro.

Givi S210

Iniziamo la nostra rassegna dal coprisella Givi S210, un modello di colore nero, resistente ed impermeabile. Un prodotto dotato di bordi elasticizzati e cinghia di fissaggio regolabile per adattarsi alle varie grandezze delle selle. Accessorio fornito anche di una pratica borsa di trasporto.

Tucano Urbano

Passiamo ora al Tucano Urbano un coprisella in poliestere, impermeabile, dotato di bordo elastico per aggancio alla sella. Accessorio fornito anche di cinghia antifurto da inserire all’interno del sottosella e tasca trasformabile in bustina-contenitore, dal minimo ingombro e con moschettone integrato. Coprisella con misure di 110 X 70 cm.

Vosarea

Nella nostra rassegna troviamo anche il coprisella impermeabile in pelle di Vosarea. Un modello disponibile in quattro diverse misure con una lunghezza fino a 73 cm, facile da installare e con fodera antiscivolo.

A-Pro

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di A-Pro attualmente disponibile in due taglie: M (100 x 65 cm) e XL (145 x 105 cm). Un coprisella dal costo contenuto, impermeabile, con interno in poliestere e di colore nero.

