Scipione infiamma il week-end: tra le città più calde c'è Foggia, si rischiano i 40 gradi

Giornata caldissima quella di oggi su mezza Italia, ma è in dirittura d'arrivo il vero primo weekend bollente del mese in corso. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, l'alta pressione nordafricana sta entrando nella sua fase culminante e in queste ora sta portando la colonnina di mercurio su valori molto elevati.

Le temperature massime, dicono da 3bmeteo.com, hanno raggiunto il culmine sulle aree interne delle regioni centrali tirreniche e in Umbria, tanto che sono attese punte di 37/39° a Terni, 36/38° a Firenze, Arezzo, Prato Pistoia e Caserta. Gran caldo sulle zone interne di Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, con massime fino a 35/37° a Frosinone, Rieti, Benevento, Foggia, Caltanissetta.

Sabato e domenica saranno infiammati da Scipione. Secondo IlMeteo.it, al sud e sulle isole i termometri toccheranno punte intorno ai 40-41 gradi nelle zone interne della Sicilia. Il clima risulterà molto caldo anche sul resto del Sud, specie in Puglia. A Foggia la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere e superare i 40°.