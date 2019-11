Allerta meteo 'arancione' nel Foggiano e in Puglia: arriva la tempesta di pioggia, fulmini e vento

Allerta arancione per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento dalla 20 di questa sera e per le successive 24 ore in tutta la Puglia, anche in provincia di Foggia, sul Gargano e Monti Dauni, nell'area dell'Ofanto, del Tavoliere e dei Cinque Reali Siti.

La Regione sarà colpita da precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore tarantino della Puglia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia centromeridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Regione, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica. Venti di burrasca sud-orientali, con rinforzi da burrasca forte a tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte.