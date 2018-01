Venti forti di burrasca nel Foggiano, ma Epifania quasi primaverile

A partire dalla notte tra il 3 e il 4 gennaio, e per le successive 9-12 ore, anche in Puglia e quindi in provincia di Foggia, si prevedono venti di burrasca nord-occidentali con forti raffiche soprattutto sui rilievi costieri, dalla mezzanotte alle 12 del 4 gennaio.

Per l’occasione il dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma ha diramato l’avviso delle condizioni meteorologiche avverse. Le raffiche di burrasca raggiungeranno anche i 65 km/h.

Allerta ‘gialla’ per vento sul Gargano e alle Isole Tremiti, nel Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, sulla Puglia Centrale Adriatica e Bradanica, sul Basso Ofanto, sul Subappennino dauno e Basso Fortore. Nel fine settimana, invece, i venti di scirocco determineranno un clima quasi primaverile soprattutto al centro-sud.