VIDEO - Le previsioni meteo: temperature in ulteriore calo, piogge sparse e neve (nella notte anche a quote basse)

Nevicate sulle zone Appenniniche, per colpa di un vortice di bassa pressione. Temperature in ulteriore calo in gran parte del paese. Piogge sparse accompagnate da nevicate oltre 800-1200 metri, nel pomeriggio quota neve in calo a 600 metri e nella notte fino a quote molto basse fino a sfiorare le coste su Abruzzo e Molise