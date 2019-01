Bufera di neve, gelo e vento: Capitanata in guardia, comuni pronti ad affrontare l'ondata di maltempo

Dal Gargano ai Monti Dauni tutti i comuni foggiani si stanno preparando ad affrontare l'ondata di maltempo che dovrebbe abbattersi nel pomeriggio di oggi sull'intera Capitanata, almeno fino a sabato 5 gennaio. Piano neve e antifreddo in quasi tutti i comuni del Foggiano, compresi quelli situati in pianura o sul mare, da Foggia a Vieste.

Sono previsti fiocchi di neve, seppur in quantità modeste, anche nel capoluogo dauno, oggi pomeriggio ma soprattutto nella giornata di domani. La coltre bianca si è per; posata sui comuni del Subappennino dauno e in alcuni della Montagna del Sole già a partire dal tardo pomeriggio di ieri. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prime ore del pomeriggio del 5 gennaio.

Traffico ferroviario

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di oggi la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. In queste regioni i servizi commerciali saranno ridotti mediamente del 30% anche per forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe aggravare la situazione con particolari accumuli di neve. Al momento, è comunque confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie.