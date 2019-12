Gelo, forti raffiche di vento e ancora qualche fiocco di neve in Capitanata: da martedì sole e temperature in rialzo

Minime sotto lo zero, forti raffiche di vento e temperature comprese tra meno due e 2 gradi dai Monti Dauni al Gargano. Tra i 3 e i 6 a Foggia.

L'ultima neve dell'anno, la prima della stagione invernale, ha fatto capolino in Capitanata senza però lasciare traccia, ad eccezione di panorami e prospettive suggestivi rapiti da scatti fotografici e riprese video.

250mila euro la cifra di denaro stanziata dalla provincia di Foggia per l'acquisto del sale antigelo per circa 3mila km di strade, che serviranno ad affrontare l'emergenza maltempo anche per il prossimo anno.

Qualche spruzzatina di neve qua e là è prevista in giornata e nelle prime ore di lunedì 30 dicembre sopra i 500 metri; entrambe le giornate saranno caratterizzate dal freddo e dal gelo. Sole e temperature in rialzo a partire da martedì 31 dicembre.