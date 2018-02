Riecco la neve sui Monti Dauni: ghiaccio, vento forte e temperature polari in Capitanata

La neve si riaffaccia sui Monti Dauni. Questa mattina gli abitanti dei comuni del Subappennino si sono svegliati in uno scenario magico e mozzafiato. Tetti, strade e monti imbiancati soprattutto a Faeto, Rocchetta Sant’Antonio e Monteleone di Puglia. Nel frattempo, in tutta la provincia di Foggia, persistono il forte vento e le basse temperature. In alcuni casi si è reso necessario l'intervento dei mezzi spargisale per la formazione di alcuni strati di ghiaccio.

L'alba a Rocchetta Sant'Antonio, foto di Giuseppe Sciretta