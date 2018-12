VIDEO - E neve fu...voilà i primi fiocchi sui Monti Dauni

Prima nevicata della stagione invernale in provincia di Foggia. Arriva direttamente da Faeto, le immagini sono state girate poco fa da Ennio Mascia. La coltre bianca ha già imbiancato uno dei paesi più alti della Capitanata. Nevicata in corso in altri comuni del subappennino dauno.