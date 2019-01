La dama bianca è pronta a riprendersi la scena: allerta neve e vento a Foggia, in provincia e in Puglia

La dama bianca è pronta a riprendersi la scena a Foggia, in Capitanata e in Puglia. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta neve a tutte le quote con apporti al suolo da deboli a moderati, vento da forti a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste esposte. Dalle 20 di questa sera e per le successive 24 ore. Dalle prime ore di domani la coltre bianca si raggiungerà anche il livello del mare, la situazione persisterà per le successive 36 ore.