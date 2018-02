Capitanata sotto la neve: fiocchi bianchi cadono anche a Foggia

Ore 12.00 Sono in atto precipitazioni nevose su tutta la Puglia centro-settentrionale fino a quote di pianura, con apporti al suolo moderati. Tale situazione persisterà fino a tarda serata, quando è previsto un leggero miglioramento. Temperature in ulteriore calo sull’intero territorio regionale. Sono attivi i COV (Centri operativi viabilità) presso le Prefetture per il coordinamento dei mezzi spargisale/spalaneve sulle principali arterie viarie. Non ci sono al momento segnalazioni di criticità dal territorio e non risultano comuni isolati.

Ore 09.00 Scuole chiuse, disagi alla circolazione stradale dovuti al ghiaccio formatosi nella notte per vie delle temperature basse, anche sotto lo zero, e soprattutto tanta neve. Dalle nove di questa mattina la coltre bianca ha ripreso a scendere con una discreta intensità in quasi tutta la provincia di Foggia – dal Gargano ai Monti Dauni - e anche nel capoluogo dauno, imbiancando tetti, strade e autovetture.

La situazione è in deciso peggioramento per quanto riguarda la circolazione sulle strade provinciali e statali. Si registrano disagi sulla strada provinciale che collega Ischitella a Vico del Gargano.

Forti disagi anche sulla Statale 89 Foggia-Manfredonia

Silos Coop. 'La Pineta' di Borgo Tressanti