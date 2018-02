In arrivo tormenta di neve: qualche fiocco a Foggia, sui Monti Dauni già si è posata

Prendete nota, lunedì 26 febbraio è prevista una tormenta di neve nell’intera provincia di Foggia. In serata fiocchi bianchi, stando a quanto riferisce il sito Meteo 3B, cadranno anche nel capoluogo dauno. Secondo le previsioni meteorologiche, la coltre bianca – sul Gargano - scenderà dal pomeriggio del 26 alla sera di mercoledì 28. Sui Monti Dauni soltanto nella giornata di lunedì.

Per IlMeteo.it, invece, a Foggia nevicherà sia lunedì che martedì. Non vi sarà traccia di neve, almeno finora, per Meteo.it, ad eccezione della giornata di lunedì ma sui Monti Dauni. Diverse le previsioni del colonnello Giuliacci: nevicherà sì, ma qualche ora martedì (dall’ora di pranzo e nel pomeriggio), mentre sul Subappennino Dauno da oggi fino a lunedì 26.