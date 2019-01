Neve, il bollettino di Autostrade per l'Italia nei tratti foggiani A14 e A16: il picco è atteso venerdì

Il bollettino di Autotrade per l’Italia pare risparmiare ancora la Capitanata nelle prossime ore, fino alle 6.00 circa di giovedì 3 gennaio, quando i tratti foggiani dell’A14 e dell’A16 appariranno ancora sgombri da neve o comunque con una quantità minima (in particolare nell’entroterra verso Candela ). Nelle ore successive la neve comincerà a posarsi, fino ad 1 cm, in particolare sul tratto dell’A16. Più intense le ore notturne di giovedì 3 gennaio, quando si conosceranno picchi gialli (da 1 a 5 cm) sempre sul tratto Foggia – Bat dell’A14, senza tuttavia assumere colorazioni di eccessiva criticità.

Stesso andamento, che richiede comunque cautela per la moderata di neve che andrà ad interessare il territorio nelle notte di venerdì 4 dicembre e per tutta la mattinata, quando la neve interesserà in maniera maggiore ambedue i tratti autostradali dell’A14 e dell’A16 (colorazione fino a 10 cm). La situazione comincerà a migliorare nel pomeriggio di venerdì, quando la colorazione da gialla assumerà i colori del verde intenso (0 – 1 cm). Ancora criticità moderata nella notte tra venerdì 4 gennaio e sabato 5. Per poi tornare al verde la mattina del 6 (che indica comunque neve fino ad 1 cm). Alle 12.00 di sabato 6 gennaio i due tratti autostradali dovrebbero rientrare in condizioni di normalità.

Questo l’ultimo bollettino. Si attendono aggiornamenti. Prestare attenzione.