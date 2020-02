Cali di temperature, venti forti e di burrasca: diramata l'allerta gialla in tutta la provincia di Foggia

L’anticipo di primavera di questi giorni subirà una brusca interruzione. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta a partire dal mattino di domani e per le successive 18-24 ore.

Dal mattino di domani, mercoledi 26 febbraio 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, su Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio, in graduale rotazione da nord-ovest, ed estensione a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. in particolare, le raffiche più intense riguarderanno i settori costieri e i settori appenninici.

È stata dunque diramata l’allerta gialla per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico su Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Monti Dauni e Basso Fortore.