Finalmente l'estate: da lunedì arriva il caldo africano in provincia di Foggia

Arriva il caldo africano in provincia di Foggia. Già da domani le temperature, finora al di sotto della media stagionale, torneranno a salire, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Dopo un weekend piuttosto incerto e perlopiù velato da nubi sparse, inizierà una settimana all'insegna del sole. L'allerta meteo sarà solo un brutto ricordo.

A partire da mercoledì la colonnina di mercurio schizzerà fino ai 36 gradi, per effetto dell'anticiclone africano. Gli esperti concordano: il Sud sarà risparmiato dal vortice di bassa pressione che potrebbe raggiungere l'Italia e rimettere in pausa l'estate e il caldo permarrà per tutta la settimana.