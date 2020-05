Il maltempo non abbandona la Capitanata: ancora pioggia e temporali su tutta la provincia. Allerta gialla per rischio idrogeologico

L'ondata di maltempo in Capitanata non si arresta. Anche nella giornata di domani, a partire dalle 8 e per le succesive 6 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Un'allerta gialla per rischio metereologico, idrogeologico e idraulico è stata diramata in tutta la Capitanata e nel resto della Puglia.