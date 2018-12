Il maltempo fa paura: fulmini, trombe marine e grandinate nel Foggiano

Pioggia, lampi, tuoni, grandine, vento e anche delle trombe d'aria a largo del Gargano. Da alcune ore il maltempo sta mettendo a dura prova la provincia di Foggia, soprattutto sul Gargano e sull'alto Tavoliere. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma in alcuni aree della Capitanata lo scenario è da fine del mondo. Nel primo pomeriggio San Giovanni Rotondo e Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, sono state colpite da una violenta grandinata, che ha ricoperto case, asfalto e auto, tanto da far pensare ad una nevicata.