Ondata di gelo a Foggia: ecco le disposizioni del sindaco per le scuole

In vista dell'ondata di gelo e neve, il sindaco Franco Landella così su Facebook: "In vista del drastico calo delle temperature previsto per questi giorni, sin da giovedì scorso avevo dato disposizioni affinché i riscaldamenti delle scuole dipendenti dal Comune e degli uffici comunali fossero accesi sin da due ora prima dell'apertura e che le temperature fossero aumentate, così da consentire migliori condizioni di permanenza nei locali. Fato l'ulteriore calo previsto per domani, ho disposto, da oggi, di anticipare l'accensione alla mezzanotte, almeno fino a quando non sarà passata l'ondata di gelo annunciata dagli esperti.