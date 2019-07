Pioggia e temporali in arrivo, il maltempo torna a fare capolino in Capitanata: è 'allerta gialla'

Il maltempo torna a fare capolino in Capitanata, dove la Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo ‘Gialla’ per rischio idrogeologico per temporali localizzato sulla Puglia centrale adriatica e Puglia centrale bradanica.

A partire dalle 8 di domani, 12 luglio, e per le successive 12 ore, previste precipitazioni, da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulle aree interne della Puglia centrosettentrionale con quantitativi cumulati deboli. Allerta gialla per temporali prevista nei comprensori Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e Sub-Appennino Dauno.