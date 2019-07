Il maltempo non lascia la Puglia: allerta giallo-arancione ovunque, raffiche di vento e grandinate anche in Capitanata

Il maltempo non lascia la Puglia. Dalle 14 di oggi e per le prossime 10 ore, le sei province saranno interessate da precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli.

E ancora, dalla mezzanotte di oggi e per le successive 20 ore si verificheranno precipitazioni da sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, elevati su Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frquente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Pertanto dalle 14 e per le successive 10 ore è prevista un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali. Dalla mezzanotte e per le successive 20 ore, è prevista un'allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali sulla PuglIa Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne. L'allerta resta gialla nel resto del territorio.