Riecco l'inverno in Capitanata: forti raffiche di vento, gelo e neve (anche a quote basse)

Torna l'inverno in Puglia e in provincia di Foggia. Già da alcune ore, (fino a doman)i, si registrano vent: da forti a burrasca, a prevalente componente settentrionale su tutto il territorio regionale con possibili mareggiate lungo le coste esposte adriatiche e ioniche.

Il dipartimento della Protezione Civile ha diramato un messaggio d'allerta gialla per vento sull'intero territorio regionale. Temperature in forte calo, gelo e neve in arrivo, anche a quote basse, nella giornata di domani, dalle primissime ore del mattino.

Tempo instabile per tutta la settimana e temperature in rialzo nel weekend.