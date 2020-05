L'estate viene prima: la città più hot sarà Foggia con i suoi 37 gradi

Come riporta Today.it, le previsioni meteo dei prossimi giorni tagliano l'Italia in due. Se al Sud ci sarà la presenza dell'anticiclone africano con temperature ben oltre i 30 gradi, al nord non mancheranno tempo instabili e precipitazioni sparse

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, fino a sabato 16 maggio il Nord sarà interessato da un susseguirsi di rovesci e temporali che a fasi alterne colpiranno il Piemonte, la Lombardia, localmente la Liguria. I fenomeni risulteranno particolarmente forti sui settori montuosi e sulle alte pianure.

Situazione completamente diversa al centro-sud dove l’anticiclone africano, sospinto da venti caldi di scirocco porterà un tempo asciutto, spesso soleggiato, ma con temperature molto calde.

Tra giovedì e sabato infatti Roma e Firenze potrebbero toccare i primi 30-31°C della stagione, valori ancora più alti in Puglia, Calabria e Sicilia con 37°C attesi a Foggia.