Torna il maltempo in Capitanata: piogge e temporali, allerta meteo per rischio idrogeologico

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Nell'intera Puglia, dalle 8 di domani e per le successive 12 ore, sarà allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, come da bollettino diramato dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile Regione Puglia.