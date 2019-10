Forti raffiche di vento in Capitanata: è allerta (gialla) in tutta la Puglia

Già da alcune ore alcuni comuni della provincia di Foggia sono attraversati e interessati da forti raffiche di vento. Dalle 20 di questa sera e per le successive 18 ore, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile Regione Puglia ha diramato il bollettino di allerta gialla in tutta la Puglia per 'venti localmente forti nord-orientali con locali rafffiche di burrasca'.