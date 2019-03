Caldo anomalo nel Foggiano: temperature da primavera inoltrata oggi e domani

++ Articolo aggiornato e rettificato alle 17.45 ++

Come riporta Inmeteo.net "l'approssimarsi di una seccatura atlantica sull'Europa occidentale sta innescando un netto richiamo di aria calda verso il centro-sud Italia". Anche in Puglia e in provincia di Foggia sarà un venerdì all'insegna di un'ondata di caldo e di temperature ben al di sopra della stagione. Anche nel Foggiano, si legge, "i venti di scirocco provocheranno un ulteriore aumento termico tanto da portare la colonnina di mercurio sin verso i 25° e localmente anche oltre".

Come è accaduto oggi, nelle prossime ore si vivrà quindi l'atmosfera di una primavera inoltrata e si assaporerà in anticipo il gusto dell'estate. "Si farà sentire anche un vento di scirocco che soffierà in maniera sostenuta su gran parte del Sud, specie in Puglia e in Sicilia. Dalla prossima settimana è previsto un nuovo e brusco calo delle temperature