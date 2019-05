Allerta 'Gialla' in Capitanata: ancora piogge e temporali, violenta grandinata mette a rischio colture

Il centro funzionale decentrato della Protezione Civle della Puglia ha diramato l'allerta 'Gialla' per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dalle 8 alle 20 di lunedì 27 maggio, quando l'intera regione Puglia sarà interessata da precipitazioni sparse, anche di carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati

Nei giorni scorsi la Capitanata è stata colpita da violenti grandinate e piogge eccezionali che - sottolinea Confagricoltura Foggia - "stanno letteralmente mettendo in ginocchio i produttori dell’agro della provincia".

Giovedì scorso la grandine era caduta anche in via Trinitapoli, zona Borgo Mezzanone. Il 23 maggio erano state colpite anche vaste zone dei Monti Dauni, "con conseguenze disastrose alle colture in campo (cereali, ortaggi, alberi da frutto, vigneti, oliveti etc.)".