Maltempo, forti piogge in Capitanata: allerta meteo 'gialla' fino alle 20 di questa sera

Da alcune ore la provincia di Foggia è interessata da forti precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Ieri la Protezione Civile della Regione Puglia aveva diramato il bollettino di allerta meteo 'Gialla' in tutta la Puglia, ad eccezione del Salento e dei bacini del Lato e del Lenne, dalle 20 fino alla stessa ora di oggi, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali