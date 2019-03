Meglio sul clima che sulla qualità della vita: Foggia è 24esima su 107 province

Qual è la città italiana con il clima migliore? A fotografare il benessere climatico nelle 107 città capoluogo di provincia, attraverso dieci indicatori che misurano le performance meteorologiche del decennio 2008/2018, è stato Il Sole 24 Ore (qui tutti i dettagli).

L'indice, scrive il noto quotidiano, verrà utilizzato anche come parametro della classifica sulla qualità della vita. Sul podio figurano Imperia, Catania e Pescara. Foggia è 24esima

Indicatori e posizioni in classifica della provincia di Foggia

Soleggiamento, ore di sole al giorno (35esima). Indice di calore, giorni annui con temperatura percepita maggiore o uguale a 30° (86esima). Ondate di calore, sforamenti all'anno per tre giorni consecutivi oltre i 30° (102esima). Eventi estremi, giorni all'anno con accumulo di pioggia maggiore di 40mm per fascia esaoraria (11esima). Brezza estiva, nodi medi giornalieri di venti nella stagione (33esima). Umidità relativa, giorni annui fuori dal comfort climatico, maggiore di 70° o inferiore a 30° (6° posto). Raffiche di vento, giorni annui con raffiche maggiori di 25 nodi (58esima). Piogge, giorni annui in cui piove (20esima). Nebbia, giorni annu con nebbia in almeno una fascia esaoraria (63esima). Giorni freddi, giorni annui con temperatura massima percepita inferiore ai 3° (36esima)