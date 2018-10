Repentino cambio di temperatura nel Foggiano, piogge e vento: in Capitanata è 'allerta gialla'

Repentino cambio di temperatura nel Foggiano: si prevedono 24-36 ore di precipitazioni diffuse e vento. La Protezione Civile Regione Puglia ha diramato una allerta meteo dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 21 ottobre, e per le successive 24 – 36 ore: si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, in estensione, dalle prime ore di domani, lunedì 22 ottobre al resto della Puglia, specie settori settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti orientali con locali raffiche di burrasca forte sulla Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte. Pertanto, è prevista allerta gialla/arancione per rischio idrogeologico e idrologico per temporali localizzato sulla Puglia. L’allerta è gialla per la zona Gargano e Isole Tremiti, Tavoliere e Sub Appennino Dauno.