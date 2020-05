Torna il maltempo in Puglia. Piogge e temporali su tutta la Capitanata: è allerta gialla

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un'allerta meteo in tutta la Regione. A partire dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia Occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Per questo motivo è stata diramata un'allerta gialla per rischio metereologico, idrogeologico e idraulico in tutta la provincia di Foggia (Gargano e Tremiti, Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Monti Dauni e Basso Fortore).