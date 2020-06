Il maltempo si ripresenta: forti rovesci, grandinate e raffiche di vento: è allerta gialla in tutta la Puglia

Torna il maltempo in tutta la Puglia. A partire dalle ore 15 di oggi e per le successive 30 ore, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un'allerta gialla su tutto il territorio regionale, per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico.

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.